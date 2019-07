"J'aurais aimé partir de la même façon que Godin" : Griezmann revient sur son départ de l'Atlético

On dit qu'en général, les histoires d'amour finissent mal. Celle entre Antoine Griezmann et l'Atlético Madrid ne fait pas exception à la règle. Adoré par le Wanda Metropolitano, le Français vient de quitter la capitale espagnole pour rejoindre la Catalogne et le Barça. De quoi s'attirer la colère des fans colchoneros. Dans une interview à Marca, publiée dimanche, le champion du monde a malgré tout assuré ne rien regretter sur les conditions de son départ, tout en promettant de "garder l'Atléti dans [son] coeur".

Griezmann, qui explique au quotidien espagnol avoir "pleuré de joie" à l'annonce de la finalisation de son transfert, est ainsi revenu sur les conditions de l'annonce de son départ : "J'aurais aimé le faire de la même façon que Juanfran ou Diego Godin (en conférence de presse), mais le club m'a demandé de le faire avec une vidéo. J'ai dit au revoir aux joueurs, au staff, à tout le monde, et c'était le plus important." Le Français avait en effet annoncé son départ via une vidéo sobre, publiée sur le compte Twitter du club en mai et qui avait fait réagir négativement nombre de supporters. "Cette vidéo était la pire chose, mais je ne pouvais pas faire autrement", précise-t-il.

" Je sais qu'il y aura des sifflets "

Lucide, le champion du monde s'attend ainsi à un retour compliqué au Wanda Metropolitano. "Je sais qu'il y aura des sifflets. Ça fait partie du foot : ils m'ont vraiment aimé, et quand quelqu'un part, ça peut faire mal. C'est comme à la Real Sociedad : la première fois que je suis revenu, ce n'était pas facile. Mais j'aurai toujours la Real et l'Atléti dans mon coeur, parce qu'ils m'ont énormément donné." Pas sûr que ces mots suffisent à lui garantir un meilleur accueil à son retour à Madrid.