LIGA – Alors que les rumeurs d'un départ précipité de Quique Sétien se faisant de plus en plus insistantes, le président du Barça Josep Bartomeu a calmé le jeu dimanche après la large victoire de son équipe à Villarreal. Le dirigeant a conforté son technicien arrivé en cours de saison, insistant sur la confiance du directoire catalan envers l'entraîneur blaugrana.

Une victoire et tout est oublié ? Le probant succès du Barça à Villarreal (1-4) a mis un peu de baume au cœur du club catalan, porté par les exploits de son trio d'attaque retrouvé au Estadio de la Ceramica. Si la tête de la Liga reste à quatre longueurs, celle de Quique Setién sur le banc du Barça tient encore fermement en place. C'est en tout cas ce qu'a assuré Josep Bartomeu, le président du club, aux médias espagnols après la rencontre. Alors que la Catalogne bruissait d'une réunion entre le dirigeant et Setién la semaine passée, Bartomeu a tenu à balayer les bruits de couloir d'un revers.

"Je sais qu'il y a eu des rumeurs à propos de Quique Sétien mais elles sont fausses, a-t-il clamé. La victoire ne l'a pas sauvé. Il a une totale confiance de la part de tout le monde, ses joueurs, la direction du Barça. Il fait du bon travail." L'entraîneur semble en tout cas avoir trouvé une formule qui fonctionne – enfin – pour ses magiciens offensifs avec un 4-3-1-2 aussi efficace que spectaculaire dimanche. Barcelone a retrouvé la victoire, la confiance, et un peu de son ADN. "Nous avons vu un Barça très dynamique avec de nombreuses occasions de but. Nous aurions pu en marquer encore d'autres. Aujourd'hui, les joueurs ont pris du plaisir à jouer et nous avons aimé cela."

Bartomeu se veut aussi rassurant sur le cas Messi

Cette belle partition laisse entrevoir un autre horizon pour la fin de saison des Blaugrana. Le titre de champion d'Espagne semble destiné au Real Madrid, mais de telles prestations laissent augurer un sprint final intense, et surtout des chances de briller en Ligue des champions. "Nous devons lutter jusqu'au bout en Liga, nous devons embêter le leader et ensuite viendra la C1. Il reste encore des défis pour cette saison." Bartomeu en est convaincu après la prestation de son équipe dimanche, "c'est le chemin d'une équipe championne."

Le dirigeant barcelonais est également revenu sur l'autre dossier brûlant du moment, celui de la prolongation de contrat de Lionel Messi. Le bail de l'Argentin court jusqu'en 2021, et il n'en fallait pas moins pour que le marché des transferts se délecte de l'éventualité d'un départ de la superstar catalane. Une hypothèse que Bartomeu, là aussi, exclut. "Je ne vais pas donner les détails des négociations mais Leo a déjà dit plusieurs fois qu'il souhaitait finir sa carrière au Barça. Nous sommes concentrés pour le moment sur la compétition, et nous négocions avec de nombreux joueurs. Messi souhaite rester au Barça et terminer ici. Il lui reste de nombreuses années et nous allons encore en profiter plus longtemps."

