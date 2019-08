L'Atlético Madrid enchaîne à Leganés

Antoine Griezmann est parti mais il y a des choses qui ne changent pas. Et l'Atlético Madrid n'a certainement pas perdu son identité. Comme lors de la première journée face à Getafe (1-0), les Colchoneros se sont imposés sur la plus petite des marges sur la pelouse de Leganés (0-1) dimanche soir, lors de la deuxième journée. Un but de Victor Vitolo (71e), sur un service de Joao Felix, a suffi au bonheur des hommes de Diego Simeone. La formation madrilène est deuxième, à égalité de points avec le FC Séville, leader de Liga.

L'Atlético a plutôt maîtrisé son sujet et n'a, comme souvent, pas eu besoin d'énormément d'opportunités pour faire mouche. Sorti du banc à l'heure de jeu, Vitolo a ainsi converti l'un des quatre tirs cadrés des siens dans ce match. Organisés dans 4-4-2 hybride avec un Thomas Lemar souvent dans le cœur du jeu et un Joao Felix très libre, les coéquipiers de Koke ont régulièrement compté sur les changements de rythme de leur jeune pépite portugaise. L'ancien de Benfica n'a pas fini de faire parler de lui. Leganés est dernier.