C'est probablement l'un de ses plus grands regrets. Si Lionel Messi collectionne trophées et records depuis plus d'une décennie, le joueur du Barça est toujours revenu les mains vides de sa sélection. De quoi lui valoir des critiques parfois acerbes en Argentine. Dans une interview accordée à CNN Radio, Celia Cuccittini, la mère du joueur, a confié que son fils était bien conscient de cette "dette".

"Nous savons, vous savez, qu'il a une dette envers l'Argentine. Mais qui plus que lui aimerait remporter une Coupe du monde ou une Copa América avec sa sélection... ? ", interroge-t-elle. Malgré ce manque à son palmarès, cette dernière est fière du parcours son fils, qui a reçu son sixième Ballon d'Or lundi.

Vidéo - "Messi a réussi une année remarquable mais… Van Dijk aurait fait un formidable Ballon d'Or" 05:34

"Ça m'émeut toujours autant. La carrière qu'il réalise... Il nous surprend un peu plus chaque jour. Je suis très heureuse car nous ne nous attendions pas à ce sixième Ballon d'or. Nous pensions que son cinquième serait son dernier. C'est une très belle surprise", explique Celia Cuccittini. Et ce n'est peut-être pas la dernière...