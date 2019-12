La presse néerlandaise en est certaine : Valverde ne voulait pas de De Jong au Barça

Déjà pas bien élevée, la cote de popularité d'Ernesto Valverde ne risque pas de grimper à Barcelone. Au surlendemain d'un Clasico bien triste face au Real Madrid (0-0), l'entraîneur du Barça, déjà très critiqué pour le jeu produit par son équipe, se retrouve désormais au coeur de l'actualité pour une toute autre raison. Selon le très sérieux quotidien néerlandais De Telegraaf, il se serait en effet opposé à la venue de Frenkie De Jong il y a moins d'un an.

Valverde pas emballé par De Jong ?

Nous sommes alors en janvier 2019. Courtisé par l'Europe entière, le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam a l'embarras du choix. Un jour annoncé au PSG, puis un autre à Manchester City, l'international néerlandais opte finalement pour le Barça, qui officialise sa venue le 23 janvier. Le coût du transfert ? 75 millions d'euros plus 11 de bonus, soit potentiellement 86 millions. Pas des miettes.

Mais d'après DeTelegraaf, Ernesto Valverde n'était donc pas spécialement d'accord avec cette arrivée. De son côté, De Jong, lui, n'hésite pas "tant il est fasciné par le prestige du club et la perspective de jouer avec Lionel Messi", écrit le quotidien, qui critique d'ailleurs vivement le coach blaugrana pour son utilisation du joueur. "Il joue avec le frein a main serré et on ne retrouve pas le joueur dominant", estime le média. Cette saison, Frenkie De Jong a disputé 23 matches avec le Barça. Le Néerlandais a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives.