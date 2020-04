LIGA - Le ministre espagnol de la Culture et des Sports José Manuel Rodríguez Uribes a prévenu que la reprise du sport de compétition dans le pays et notamment de la Liga, serait déterminée par son homologue de la Santé.

José Manuel Rodríguez Uribes prévient le sport espagnol. Et notamment la Liga, qui espère reprendre au plus vite sa saison. "Tout dépendra (du ministère) de la Santé (...) C'est la Santé qui déterminera le chemin à suivre", a déclaré le ministre espagnol de la Culture et des Sports mardi soir sur la radio Cope. Alors que les clubs de Liga espèrent un retour à l'entraînement à partir du 4 mai, le ministre de la Culture et des Sports s'est refusé à confirmer cette date.

"Je ne le sais pas. Tout est tellement compliqué, nous ne pouvons pas nous aventurer à dire ça, cela ne serait pas responsable. Je veux que cela se fasse et je pense que le football peut être le fer de lance, en ce qui concerne les conditions sanitaires, du sport espagnol", a-t-il poursuivi. "Mon souhait est qu'il puisse avoir du football dès que possible, assurément en principe à huis clos", a ajouté le ministre, alors que les députés doivent prolonger mercredi le confinement jusqu'au 9 mai, tout en assouplissant légèrement certaines mesures.

Uribes a entendu les "craintes"

M. Rodríguez Uribes a également assuré "avoir entendu" les craintes exprimées par les représentants des joueurs sur les conditions d'une éventuelle reprise à l'issue d'une réunion des capitaines des clubs de 1re division organisée mardi, selon la presse. En début de semaine, la Ligue professionnelle et la Fédération espagnole de football (RFEF) se sont mises d'accord pour un retour à l'entraînement au sein du football professionnel espagnol, sans toutefois donner de date.

Les clubs de Liga retourneront à l'entraînement "quand les conditions sanitaires le permettront, et en suivant de stricts protocoles de santé", avaient indiqué les deux parties. L'Espagne est avec 21.717 décès dû au Covid-19 le troisième le plus endeuillé du monde derrière les États-Unis et l'Italie.

