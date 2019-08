Le Barça confirme le départ de Coutinho au Bayern, le montant de l'option d'achat officialisé

La nouvelle aventure de Philippe Coutinho peut commencer. Déjà annoncé par le Bayern Munich vendredi soir, le transfert du Brésilien a été officialisé ce lundi par le Barça. Comme attendu, il s'agit bien d'un prêt payant d'une saison à hauteur de 8,5 millions d'euros. Concernant le salaire du joueur, qui portera le numéro 10, il sera "intégralement pris en charge" par le club bavarois, annonce aussi le communiqué.

Une option d'achat fixée à 120M

De plus, le Barça a mis fin au suspense concernant l'intégration d'une option d'achat dans le deal. Oui, le Bayern aura bel et bien la possibilité de racheter Coutinho, mais seulement contre... 120 millions d'euros. "Le FC Barcelone souhaite bonne chance au joueur pour cette nouvelle étape dans sa carrière", conclut le club catalan dans son communiqué.

Arrivé en janvier 2018, Coutinho aura disputé 75 matches avec le Barça. Au total, il comptabilise 21 buts, 11 passes décisives et 4 titres (Liga 2018 et 2019, Coupe du Roi 2018 et Supercoupe d'Espagne 2018).