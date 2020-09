Humilié en quarts de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (2-8), le FC Barcelone souhaite débuter un nouveau cycle. Et alors que la crise liée à la pandémie de Covid-19 l'a durement handicapé financièrement, le club blaugrana est prêt à faire de nombreuses concessions pour changer de visages au sein de son équipe, et se donner de l'air sur le plan financier en réduisant sa masse salariale. Umtiti rentre parfaitement dans cette logique.

Le défenseur français n'entre pas dans les plans de Ronald Koeman, le nouveau coach barcelonais. Et ça ne surprendra pas grand monde. Depuis le Mondial 2018 et ses soucis au genou, l'ancien Lyonnais n'est plus que l'ombre du roc qu'il était. Moins impérial et trop souvent à l'infirmerie, il a vu Clément Lenglet lui passer devant dans la hiérarchie. Cette saison, il n'a ainsi joué que 18 matches toutes compétitions confondues. Et n'est plus incontournable. Il est même presque indésirable à Barcelone.