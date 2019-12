Heureusement, il y avait (encore) Lionel Messi. Dans un choc décevant et très fermé, un FC Barcelone intermittent s'en est remis à son génie argentin pour venir à bout d'une équipe de l'Atlético Madrid parfois entreprenante, mais surtout mal payée. Cette cinquième victoire de suite, toutes compétitions confondues, permet aux Blaugrana de revenir à hauteur du Real Madrid en tête du classement. Pour les Colchoneros, en revanche, c'est une défaite qui les relègue à six longueurs... avec un match en plus.

