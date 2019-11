Le Barça avait beau être leader de Liga, il connaissait l'un de ses pires débuts de saison en championnat depuis longtemps, entaché par 3 défaites. Et les Catalans ont redouté un nouveau faux-pas à Leganés, après l'ouverture du score d'En-Nesyri d'une frappe en lucarne (12e). Le quatuor Griezmann - Messi - Suarez - Dembélé n'a pas fait les étincelles escomptées, et c'est sur un joli centre de Messi sur coup franc que Suarez a égalisé (53e). Vidal a profité d'un ballon cafouillé sur corner pour offrir la victoire (2-1, 79e) à de pâles barcelonais. Pas de quoi rassurer ni conforter leur entraîneur, Ernesto Valverde.

Lorsqu'En-Nesyri a nettoyé la toile d'araignée de Ter Stegen, d'une puissante frappe enroulée du gauche (12e), le Barça n'avait même pas tiré au but. Et pour cause, les quatre fantastiques en attaque n'ont jamais trouvé leur rythme. Griezmann a été transparent, d'où sa sortie avant l'heure de jeu, remplacé par Arturo Vidal (57e). Juste avant, Suarez avait remis Barcelone sur les rails en décroisant sa tête sur un caviar de Messi (53e). En première période, Dembélé avait été le passeur mais Cuéllar s'était magnifiquement détendu pour dévier du bout des gants (31e). La seule grosse alerte sur les buts de Leganés en 45 minutes.

L'activité de Wagué côté droit, pour son premier match de la saison en club, était insuffisante pour un Barça sans idées. Le bloc bas et les lignes resserrées de Leganés ont quasiment réduit au silence les visiteurs. C'est finalement sur un corner et une passe involontaire de Rubén Pérez que Vidal, qui aurait été largement en position de hors-jeu si Rakitic avait touché le ballon, a battu Cuéllar de près (79e). Réussite maximale pour un FC Barcelone qui avait quatre équipes à moins de 2 points derrière lui avant ce match. Si le bilan comptable est valide, les inquiétudes et les doutes, eux, subsistent.