LIGA - Les amoureux de la Liga sont fixés. Ce samedi, Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, a autorisé la reprise du championnat à partir du 8 juin. Désormais, les clubs et la Ligue vont se mettre d'accord pour fixer une date qui pourrait être le 12 juin.

Après la Bundesliga, un deuxième championnat majeur voit sa reprise se confirmer. Le gouvernement espagnol a donné samedi le feu vert pour une reprise du championnat espagnol à partir du 8 juin prochain. La Liga pourrait donc redémarrer quatre jours plus tard, le 12, comme souhaité depuis plusieurs semaines par le président de la ligue espagnole de football, Javier Tebas.

Ligue 1 Le début des hostilités est connu : la prochaine saison de Ligue 1 démarrera le 23 août IL Y A 2 HEURES

En Espagne, un retour progressif à la compétition se prépare depuis le début du mois de mai. Les joueurs des différents clubs ont retrouvé le chemin de l’entraînement dès le 8 mai dernier et sont régulièrement testés. Après plusieurs entraînements individuels, les joueurs prennent désormais place à des séances collectives.

Il reste onze journées de Liga à disputer. Le Barça est en tête du championnat avec deux points d’avance sur son éternel rival, le Real Madrid.

Play Icon WATCH Ramos sur le duel pour le titre avec le Barça : "Avant, je faisais ma propre comptabilité..." 00:01:01

L’Atlético, mal en point et 6e au classement, devra profiter de cette reprise pour hausser son niveau de jeu et se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. En bas du tableau, Majorque, Leganes et l’Espanyol Barcelone sont pour le moment relégués.

Les affiches de la prochaine journée de Liga :

Valence-Levante

Séville-Betis

Real Sociedad-Osasuna

Real Madrid-Eibar

Majorque-FC Barcelone

Leganés-Real Valladolid

Grenade-Getafe

Espanyol-Alavés

Celta Vigo-Villarreal

Athletic Bilbao-Atlético Madrid.

Liga Sétien : "J’adorerais pouvoir entraîner Neymar" IL Y A 7 HEURES