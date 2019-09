Vu de l'extérieur, le Real Madrid se porte bien en Liga. Une première place, deux points d'avance sur le Barça quatrième et aucune défaite au compteur. Mais visiblement, en interne, tout ne semble pas aussi simple. Encore plus depuis la défaite cinglante face au PSG (3-0) lors de la première journée de la Ligue des champions. Ainsi, Florentino Pérez, le président madrilène, ne serait pas forcément contre un changement d'entraîneur...

Mourinho a refusé plusieurs gros contrats

Selon le très sérieux The Times, Zinedine Zidane aurait en effet perdu (en partie) la confiance de son patron. Et pour le remplacer en cas de départ, un nom est désigné par le quotidien : José Mourinho. L'entraîneur portugais, libre depuis son licenciement de Manchester United, attendrait simplement un signe de Pérez, ce dernier n'ayant jamais son affection pour le Special One depuis son passage à Madrid (2010-2013).

En attendant, Mourinho a refusé plusieurs gros contrats, notamment du côté de la Chine. Son come-back, il veut le faire au plus haut niveau. Et si possible dans un club avec de l'ambition et qui joue des titres. Difficile de faire mieux que le Real. Mais pour l'instant, Zinedine Zidane s'accroche à son poste. Reste à savoir jusqu'à quand.