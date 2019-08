Pour sa première de la saison à Santiago Bernabeu, Zinédine Zidane n'est pas reparti avec le sourire. Depuis son banc, l'entraîneur tricolore du Real a assisté au nul frustrant concédé par son équipe, qui a pourtant dominé une grande majorité de la rencontre, face à Valladolid (1-1). Très imprécis, les Madrilènes avaient vu Karim Benzema ouvrir le score en fin de match, avant que Sergi Guardiola ne vienne ternir les retrouvailles des Merengue avec leur public.

Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir tenté, encore et encore. Ce samedi, le Real Madrid a tenté 22 frappes, mais n'en a cadré que 4, ce qui résume assez bien le match réalisé par les coéquipiers de Sergio Ramos. Privé de Modric (suspendu), et toujours sans Eden Hazard (blessé), Zidane avait surpris en installant James Rodriguez dans le onze de départ madrilène. Une première pour le Colombien depuis 833 jours.

Benzema, 2e but en 2 journées

De retour de prêt du Bayern, l'ancien Monégasque fut l'un des joueurs les plus en vue en première période, avec Gareth Bale, autre indésirable du début de l'été finalement appelé à jouer un rôle dans le début de saison du Real. Mais très rapidement, les deux joueurs, à l'image de leur équipe, ont accumulé les gestes approximatifs devant le but, malgré de très belles opportunités (7e, 13e, 20e, 34e).

La Maison Blanche a eu la maîtrise du jeu, a souvent cherché à passer sur les côtés et à centrer, mais a également manqué de présence dans la surface. Heureusement, le Real peut compter sur Benzema. Déjà buteur lors de la première journée, le tricolore aux 21 buts en championnat l'an passé à fini par trouver la faille d'une superbe frappe en pivot alors que le Bernabeu commençait à désespérer (1-0, 82e).

Mais le Real a fait preuve de suffisance, ou d'inconscience en fin de match. Car alors que Valladolid s'était déjà procuré deux énormes occasions avant le premier but (75e, 79e), les défenseurs madrilènes ont continué de laisser des espaces dans leur dos, et ils ont été punis par un certain Guardiola en toute fin de rencontre (1-1, 88e). Un premier couac pour le Real cette saison.