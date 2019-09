Sans grand nombre de ses titulaires habituels, le Real Madrid s'en est remis à ses jeunes pour s'imposer contre Osasuna (2-0) et s'installer en tête du championnat. Ses jeunes Brésiliens pour être précis. Vinicius Junior (19 ans) et Rodrygo (18 ans) sont ainsi les deux buteurs madrilènes du soir. Soit deux joueurs nés dans les années 2000 ! Vinicius, blessé à la cheville en mars dernier, débloque son compteur de la saison et inscrit son premier but depuis le mois de février (contre Alaves).

Bien décalé par Kroos, le Brésilien n'a ensuite eu besoin de personne pour envoyer ce ballon dans la lucarne de Ruben (1-0, 36e). L'émotion qui l'a submergée après cette réalisation en dit long sur sa frustration des derniers mois. En seconde période, c'est son remplaçant Rodrygo, d'un an son cadet, qui a doublé la mise d'une frappe enroulée du droit 93 secondes après son entrée en jeu (2-0, 72e).

Une première tranquille pour Areola

Hormis ça, les Madrilènes n'ont pas montré grand-chose et ont fait preuve d'un grand manque de réalisme (quinze tirs, quatre cadrés). La faute à un Lucas Vazquez brouillon et qui a raté presque tout ce qu'il a entrepris. Luka Jovic, placé en pointe à la place de Karim Benzema, n'a pas été plus en réussite que l'Espagnol et s'est vu refuser un but pour hors-jeu (58e). Arrivé cet été, le Serbe peine encore à se montrer décisif (toujours aucun but marqué).

Titulaire pour la première fois avec le Real Madrid, Alphonse Areola a vécu une soirée des plus tranquilles puisqu'aucun des quatre tirs tentés par Osasuna n'a été cadré. Le Français s'est montré rassurant dans ses sorties aériennes et a souffert de crampes au pied gauche sans que cela ne le handicape pour la fin du match. Cette deuxième victoire consécutive en Liga après la lourde défaite face au PSG en Ligue des champions permet à Zidane et ses joueurs d'être les nouveaux leaders de la Liga, juste devant l'Atlético de Madrid. À une semaine du derby de la capitale...