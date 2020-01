Vinicius en mai 2017, Rodrygo en juin 2018… et Reinier en janvier 2020 ? Cela semble acté. Selon Marca, qui va dans le même sens que AS ou encore UOL Esporte, le Real Madrid va s'offrir dans les prochaines heures le prodige de Flamengo. Les réunions se sont enchaînées récemment et un accord définitif serait sur le point d'être trouvé pour le milieu offensif de 17 ans, qui fêtera sa majorité le 19 janvier prochain. C'est d'ailleurs à cette date que les Merengue officialiseront l'opération, histoire d'éviter tout problème avec la FIFA.

Pour s'attacher les services de l'un des plus grands espoirs brésiliens, le Real a devancé la concurrence du FC Barcelone, de l'Atlético Madrid, de Manchester City ou encore du Paris Saint-Germain. En sortant la chéquier, évidemment. Les montants et pourcentages diffèrent selon les médias, mais Marca évoque une opération de 30 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire de Reinier. 80% iraient dans les poches du club brésilien, 10% dans celles du joueur et de son entourage, et 10% dans celles de son agent.

D'abord la Castilla pour Reinier

Jeudi, Jorge Jesus annonçait déjà l'opération à venir dans un entretien accordé à Record, évoquant un départ dans "un grand club d'Europe pour plusieurs millions d'euros, là maintenant". Le natif de Brasilia a découvert le haut niveau lors de la saison qui vient de s'écouler au Brésil. Le temps de cumuler six buts et deux passes décisives en 14 matchs de championnat, de finir champion et de s'offrir avec les siens la Copa Libertadores. Au Real, il commencera par intégrer la Castilla.