Le Real s'amuse, Benzema engrange

Six buts contre Galatasaray en Ligue des champions mercredi dernier. Quatre buts à Eibar en Liga ce samedi. L'attaque du Real Madrid est de retour au premier plan. Et avec elle, des Merengue enfin convaincants après un début de saison poussif. Grâce à un début de match parfait qui a notamment permis à Benzema d'inscrire un doublé, les hommes de Zinédine Zidane ont obtenu un succès logique (0-4), qui leur permet de mettre la pression sur le Barça qui reçoit le Celta Vigo ce samedi soir à 21h.

Rodrygo laissé sur le banc après son triplé européen de mercredi, c'est le Français Karim Benzema qui a fait la différence cette fois-ci. Le Français s'est offert un doublé en l'espace de 30 minutes. Une frappe du gauche depuis le côté de la surface pour l'ouverture du score (0-1, 17e). Puis un penalty transformé (0-3, 29e), le deuxième du match après celui de Ramos quelques minutes auparavant (0-2, 20e).

Benzema, 6e meilleur buteur de l'histoire du Real

Deux buts pleins de réalisme qui lui permettent de dépasser Puskas et de devenir le sixième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid (157 buts au total). De quoi confirmer ses aptitudes pour conclure les offensives de son équipe, qui pourraient être de plus en plus nombreuses dans les prochaines semaines. Surtout si Eden Hazard, très actif sur son côté gauche et à l'origine du premier penalty, arrive à être aussi impliqué que les cadres de l'effectif qui ont fait la différence dans ce début de rencontre.

La suite n'a été qu'une simple formalité. Les Merengue ont géré. Laissant régulièrement le ballon à un adversaire totalement impuissant, incapable de mettre en danger Courtois, bien protégé par sa défense. Le Real a alors surtout joué sur attaque rapide et a pu aggraver la marque à l'heure de jeu. Une belle frappe de Valverde sur un service de Modric (0-4, 61e). Un régal pour les yeux pour une nouvelle victoire aboutie. La saison du Real est peut-être enfin lancée.