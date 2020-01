Le Real, sans en rajouter mais sans trembler

Le Real a réussi sa rentrée. Énormément bousculés par le pressing très haut et rigoureux de Getafe, les Madrilènes s'en sont remis au jeu aérien de Raphaël Varane pour déverrouiller une rencontre qui paraissait leur échapper.

Une première fois en gênant David Soria pour le pousser à une grossière faute de main, puis une deuxième en catapultant d'une tête le ballon sous la barre pour faire exploser le bloc des Azulones et permettre à Luka Modric d'entériner le résultat de la rencontre en toute fin de match (0-3). Le Real commence l'année 2020 en tête du championnat espagnol, en attendant la rencontre du FC Barcelone, qui se déplace ce samedi soir sur la pelouse de son voisin de l'Espanyol.

Pourtant, le plan de jeu mis en place par José Bordalas semblait marcher à merveille : presser, presser, et encore presser. Positionnés très haut sur le terrain, les locaux ont étouffé les hommes de Zidane dès le coup d'envoi pour les empêcher de construire la moindre action. Pari réussi, le Real a été incapable de se montrer dangereux pendant plus de trente minutes. Motivés par leur réussite, les Azulones ont même été les premiers à prendre leur chance mais Thibaut Courtois a repoussé la volée d'Arambarri (24e).

Un Courtois des grands jours

dans la foulée, David Soria a alors eu un coupable moment d'absence. Sur un centre anodin de Ferland Mendy, le gardien de Getafe, au duel avec Raphaël Varane, a totalement manqué son intervention en envoyant le ballon dans ses propres filets (34e), offrant une ouverture du score inespérée aux Madrilènes, qui n'en demandaient pas tant. Piqués au vif, les Azulones ont alors tout tenté pour revenir à hauteur, mais Thibaut Courtois a continué à les en dissuader. D'abord en boxant une volée de Fajr (44e), avant de s'imposer devant une tête de Cabrera à bout portant (45e).

Au retour des vestiaires, le Real a enfin commencé à créer du jeu. Raphaël Varane, sautant plus haut que tout le monde, a mis la Maison Blanche a l'abri d'une tête rageuse (53e) pour définitivement dégoûter Getafe, dont tous les efforts ont été réduits à néant. Épuisés, les hommes de José Bordalas ont logiquement levé le pied en fin de rencontre, ce qui a permis à Luka Modric de marquer son troisième but de la saison sur un caviar de Valverde (90e+6). Et voilà le Real tout en haut du classement de la Liga, avant le déplacement du FC Barcelone sur la pelouse de l'Espanyol. Le mano a mano de 2020 est lancé entre les deux rivaux espagnols.