L’occasion était belle, mais le Real Madrid n’a pas su la saisir. Les Madrilènes ont concédé le match nul sur la pelouse de Villarreal (2-2) alors qu’une victoire leur aurait offert la deuxième place du classement. La faute à un manque de réalisme et d’efficacité. Dominateurs sur l’ensemble de la rencontre, ils n’ont cadré que cinq de leurs 17 tentatives de tirs. En face, Villarreal a d’abord profité d’une perte de balle de Sergio Ramos pour ouvrir le score par l’intermédiaire de Gerard Moreno (1-0, 12e).

Un but qui a eu pour effet d’enhardir les joueurs de Javier Calleja. La défense madrilène a alors souffert à chaque incursion des locaux. Après avoir fait le dos rond, le Real a repris sa domination et Gareth Bale a égalisé juste avant la pause au terme d’une action collective de grande classe impliquant Luka Jovic et Dani Carvajal (1-1, 45+1e).

Un doublé et un rouge : Bale a tout fait

La deuxième période a connu un scénario identique à la première. Le Real a dominé mais c’est Villarreal qui a marqué le premier par Moi Gomez à la réception d’un centre d’Ontiveros (2-1, 74e). Le premier arrêt de Courtois sur la frappe de Moreno n’aura pas été suffisant. Avant cette action, Villarreal n’avait toujours pas tiré depuis le retour des vestiaires. Encore une fois dos au mur, les Merengue s’en sont remis au nouvel homme fort du club. Celui dont Zinedine Zidane ne voulait plus et qui devait partir cet été : Gareth Bale.

Le Gallois a inscrit un doublé pour sauver le Real d’une situation mal embarquée en égalisant à nouveau d’un tir du gauche au premier poteau depuis la droite de la surface (2-2, 86e). La soirée de Bale s’est en revanche terminée sur une mauvaise note puisqu’il a été expulsé pour deux cartons jaunes en deux minutes (90e+4). La Maison Blanche remonte au cinquième rang avec cinq points et pointe à quatre longueurs du voisin, l’Atlético. Mais Barcelone en compte un de moins. Une maigre consolation.