Messi célèbre son 700e but.

LIGA - Lionel Messi a inscrit mardi face à l’Atlético son 700e but en carrière avec une somptueuse panenka. Il rejoint ainsi Cristiano Ronaldo, Pelé ou encore Puskas dans la cour des joueurs ayant réussi à franchir cette barre stratosphérique. L’Argentin entre un peu plus dans la légende.

Vu la crise actuelle que traverse le FC Barcelone, il est fort probable que Lionel Messi n’ait pas la tête à savourer ce nouveau record. Pourtant, c’est un pallier symbolique et impressionnant qu’a franchi le joueur de 33 ans mardi. Et de quelle manière ! Alors que l’Atlético et le Barça étaient dos à dos, le génie argentin a redonné l’avantage aux siens d’une panenka tout en finesse. Comme un symbole…

630 buts avec le Barça, 70 avec l'Argentine

En octobre dernier, c’est son meilleur ennemi Cristiano Ronaldo qui réussissait à franchir la barre des 700 buts en carrière, lors d’une rencontre entre le Portugal et l’Ukraine. Huit mois plus tard, Messi a donc imité son compère, entrant ainsi un peu plus dans la légende du football.

Sur ses 700 buts, Lionel Messi en a inscrit 630 avec son seul et unique club, le FC Barcelone. Les 70 autres ont été marqués avec la sélection argentine. A 33 ans, le sextuple ballon d’or a encore les jambes pour empiler les buts. Et s’il veut espérer que son club formateur ait la moindre chance de remporter la Liga cette saison, il ferait bien de continuer à parfaire ses statistiques.

