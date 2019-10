Ernesto Valverde a fait des choix forts. Mais pas forcément illogiques. L'entraîneur du FC Barcelone a choisi de laisser Antoine Griezmann et Sergio Busquets sur le banc au coup d'envoi du duel face au FC Séville dimanche soir au Camp Nou. Le Français est remplacé par son compatriote Ousmane Dembélé dans le trident de l'attaque catalane qu'il composera avec Lionel Messi et Luis Suarez. Auteur d'une très belle entrée face à l'Inter mercredi en Ligue des champions (2-1), Arturo Vidal est lui aussi titulaire. L'emblématique Sergio Busquets en fait les frais et débutera sur le banc.

Valverde s'est clairement appuyé sur la deuxième période de la victoire face aux Nerazzurri. L'entrée de Vidal à la place de Busquets avait totalement métamorphosé l'entrejeu du Barça où Frenkie de Jong, dans une position plus centrale après la sortie de l'Espagnol, avait rayonné. Dembélé avait fait son apparition un peu plus tard dans le match pour apporter plus de percussion et de profondeur à une attaque catalane qui en manquait cruellement dans les 45 premières minutes avec Griezmann. C'est la première fois cette saison que la star des Bleues, recrue phare de l'été au Barça, n'est pas titulaire.

Il y aura quand même un deuxième joueur tricolore dans le onze barcelonais. Jean-Clair Todibo va connaître sa première titularisation de la saison et formera la charnière du Barça avec Gerard Piqué. L'ancien Toulousain la doit aux absences de ses compatriotes Samuel Umtiti, blessé, et Clément Lenglet, suspendu après son expulsion lors de la victoire à Getafe (0-2) la semaine passée. Jordi Alba toujours forfait, Nelson Semedo débutera une nouvelle fois à un poste inhabituel de latéral gauche, tandis que Sergi Roberto occupera le couloir droit de la défense.