LIGA - Le club espagnol de Valence a annoncé mardi la découverte de deux cas positifs au Covid-19 parmi ses membres, sans toutefois dévoiler l'identité des personnes concernées.

"Les tests effectués ce lundi sur l'équipe première, l'encadrement technique et parmi l'entourage direct, en vue du travail de présaison, ont révélés deux cas positifs au Covid-19", a annoncé le club de Liga dans un communiqué. Les deux personnes concernées ont été mises en isolement à leur domicile et l'ensemble de l'équipe a été soumise à un "protocole (sanitaire) strict".

Beaucoup de clubs de Liga touchés

Les deux cas du Valence FC interviennent deux jours après l'annonce par l'Atlético Madrid de la contamination au coronavirus de son attaquant argentin Ángel Correa et du défenseur croate Sime Vrsaljko, privés du voyage mardi à Lisbonne pour le Final 8 de la Ligue des champions. L'Atlético a ensuite retesté toute l'équipe et aucun nouveau cas n'a été révélé.

La semaine dernière, l'attaquant du Real Madrid Mariano Díaz avait été testé positif au Covid-19 avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais le reste de l'équipe avait pu se rendre à Manchester, où le Real a finalement été éliminé par City en quarts. Le milieu de terrain de Séville Nemanja Gudelj avait également été testé positif au coronavirus. Comme dans le cas du Real Madrid, le reste de l'équipe s'était révélée négative et le club andalou avait pu disputer son huitième de finale de Ligue Europa contre la Roma en Allemagne, se qualifiant pour les quarts de finale en s'imposant 2-0. L'Espagne est l'un des pays les plus touchés par la pandémie en Europe avec un total de 322.980 cas et 28 576 décès enregistrés lundi.

