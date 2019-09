Débuts attendus. Le gardien international français Alphonse Areola, prêté une saison au Real Madrid, a été aligné pour la première fois sous ses nouvelles couleurs mercredi au stade Santiago-Bernabéu lors de la réception d'Osasuna en Championnat d'Espagne. Le champion du monde 2018, arrivé à Madrid avec un statut officieux de doublure du Belge Thibaut Courtois, a obtenu de l'entraîneur Zinédine Zidane de pouvoir faire ses grands débuts dans la cage du Real, bénéficiant de la politique de rotation des cadres chère au technicien français.

Lors de sa présentation à la presse mi-septembre, Areola avait promis de saisir chaque occasion de briller pour obtenir du temps de jeu et assurer sa place en Bleu à l'Euro 2020. Devant le gardien français, Zidane a aligné une défense expérimentale avec le latéral Alvaro Odriozola, le jeune Brésilien Eder Militao, le capitaine Sergio Ramos et le défenseur central Nacho, improvisé latéral gauche en l'absence de Marcelo (dos) et Ferland Mendy (cuisse).

En attaque, "ZZ" a choisi de laisser au repos son meilleur buteur Karim Benzema, remplaçant, et de titulariser à sa place la recrue serbe Luka Jovic, épaulé par le Brésilien Vinicius et l'Espagnol Lucas Vazquez. Le Real, balayé la semaine dernière à Paris en Ligue des champions (3-0), a retrouvé des couleurs le week-end dernier avec une victoire probante 1-0 à Séville en Liga.