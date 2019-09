En l'absence de Lionel Messi, blessé, et de Luis Suarez, sur le banc, Barcelone s'est trouvé un héros inattendu. Ansu Fati (16 ans) a été le grand artisan de la victoire catalane face à Valence (5-2). En sept minutes, le Guinéen avait ouvert le score d'une belle frappe du droit en première intention au ras du poteau de Jasper Cillessen (1-0, 2e) puis donné une passe décisive à Frenkie de Jong après avoir déposé Garay dans la surface (2-0, 7e). Il est ainsi devenu le plus jeune joueur du XXIe siècle à marquer et délivrer une passe décisive lors d'une rencontre de Liga.

Dans tous les bons coups en première période, Fati est passé à deux reprises près du doublé de deux frappes enroulées qui ont frôlé le cadre de Cillessen (16e et 33e). Totalement apathique en début de rencontre et incapable d'amener le danger devant le but de Marc-André Ter Stegen, Valence est revenu dans le match par l'intermédiaire de Kevin Gameiro (2-1, 27e). Un but qui a eu le mérite de réveiller les visiteurs. Plus entreprenants, ils ont cependant rapidement craqué au retour des vestiaires sur un but plein d'opportunisme de Gérard Piqué. L'Espagnol, étonnamment présent aux avant-postes, a profité d'une frappe de Griezmann qui est passée sous le corps de Cillessen avant de rebondir sur le poteau (3-1, 51e).