C'est une passe d'armes qui avait fait beaucoup de bruit en Espagne. En janvier dernier, Eric Abidal, secrétaire technique du Barça, avait tenté de justifier le licenciement d'Ernesto Valverde en expliquant que plusieurs joueurs "n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup". Une déclaration pas forcément du goût de Lionel Messi, qui n'avait pas hésité à répondre à son dirigeant.

"Sincèrement, je n’aime pas faire ce genre de chose mais je crois que chacun doit être responsable de son travail et assumer ses décisions", écrivait l'Argentin sur Instagram. Mécontent, Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, avait alors décidé de convoquer l'ancien défenseur français. Finalement, il lui avait maintenu sa confiance.

" Je ne sais pas ce qu'il lui est passé par la tête "

Mais selon El Confidencial, un média très sérieux en Espagne, l'affaire ne s'était pas arrêtée là. Au lendemain de sa réponse, Lionel Messi, désireux de clarifier les choses, a alors profité de la présence d'Abidal à l'entraînement pour aller discuter. Après quelques minutes, l'échange s'est envenimé et les coéquipiers de la Pulga ont dû intervenir pour séparer les deux hommes, proches d'en venir aux mains. Depuis, chacun a mis de l'eau dans son vin et tout semble plus ou moins revenu à la normale.

Vidéo - Et si Messi mettait les voiles après l'affaire Abidal ? 02:28

"Je ne sais pas ce qu'il lui est passé par la tête, confiait Messi en février dernier J'ai répondu car je me sentais attaqué. Je sentais qu'il attaquait les joueurs (...) Mettre les joueurs au centre d'un licenciement, ça me paraissait fou. Il est le secrétaire technique et il prend les décisions. C'est pourquoi j'ai décidé de parler publiquement pour clarifier les choses. Je ne pouvais pas le laisser m'attaquer comme ça. Je lui ai dit de donner des noms et dire qui étaient les joueurs concernés. Il se dit beaucoup que c'est moi qui prend les décisions et qui commande, c'est faux. C'est aussi pourquoi j'ai parlé"