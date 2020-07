LIGA - Sur sa chaîne Youtube, Karim Benzema a publié une vidéo où il répondait aux différentes questions de ses abonnés et de ses fans. Si l'attaquant madrilène s'est exprimé sur plusieurs sujets comme les meilleurs dribbleurs actuels ou bien ses projets d'après carrière, il a également évoqué son intérêt pour le Ballon d'Or.

En plus d'être triple champion d'Espagne et quadruple vainqueur de la Ligue des champions, Karim Benzema est désormais un youtubeur expérimenté. Le numéro 9 madrilène a lancé sa chaîne personnelle sur la plateforme en février dernier, et compte désormais plus de 210 000 abonnés. Mardi, l'attaquant s'est prêté au jeu des questions-réponses avec ses fans, évoquant ainsi son actualité sportive et extra-sportive.

Le meilleur dribbleur ? "Neymar... Et je vais m'arrêter à Neymar"

Auteur d'une saison remarquable avec les Merengue, Karim Benzema avait été pressenti pour sérieusement candidater au Ballon d'Or 2020. Mais son attribution a été annulée par France Football, considérant que la saison a été largement tronquée par la crise sanitaire. Néanmoins, l'ancien Lyonnais a répondu à une question d'un de ses fans sur le sujet. Ce dernier lui a demandé s'il pensait à cette récompense. "Bien sûr, tout le temps, depuis tout petit," a d'abord affirmé le Français. Avant de relativiser : "Mais ça ne veut pas dire que je suis tous les jours à me mettre dans la tête 'Ballon d'Or, Ballon d'Or'. Mais tu es obligé d'y penser quand t'es joueur et compétiteur."

Benzema a répondu à bien d'autres questions de ses abonnés. Interrogé sur les cinq meilleurs dribbleurs du moment, l'attaquant a été catégorique : "Neymar... Et je vais m'arrêter à Neymar." Le Madrilène n'a pas non plus bronché quand il lui a été demandé s'il échangait ses quatre Ligue des champions contre une Coupe du monde : "Non, jamais de la vie." Enfin, "KB9" a aussi répondu à des questions extra sportives, notamment sur sa reconversion. "Il y a toujours des projets, et ça ne sera pas très loin du foot. Mais ce que je vais faire précisément, je ne sais pas encore," a-t-il confié.

