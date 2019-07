Zinedine Zidane en avait fait sa priorité, son vœu a été exaucé par la direction madrilène qui a déboursé près de 100 millions d’euros pour s’offrir Eden Hazard. L’objectif ? Faire du Belge le nouveau leader de l’attaque du Real. Rôle qui n’a jamais été repris depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus lors de l’été 2018. Les matches de préparation et notamment celui contre Tottenham en Audi Cup (défaite 1-0), l’ont montré, Hazard semble avoir du mal à trouver sa place. Ajoutez à cela une condition physique qui ne semble pas adaptée, et vous obtenez une pré-saison ratée.

Du mal à trouver sa place

Mardi, le Real Madrid affrontait Tottenham en demi-finale de la Audi Cup. Les Madrilènes avaient à cœur de montrer que la fessée contre l’Atlético de Madrid (3-7) n’avait été qu’un accident. Ils n’y sont pas parvenus. Et malheureusement, Hazard est en partie responsable de cet échec, puisque c’est lui qui a fait une relance douteuse à Marcelo ce qui a provoqué le but anglais signé Harry Kane (22e).

Eden HazardGetty Images

C’était la première fois que le Diable rouge a disputé 80 minutes avec la Maison Blanche. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas brillé par sa grande forme. Zidane l’avait aligné à gauche dans un 4-4-2. Le Belge a eu du mal à se montrer influent et surtout à trouver sa place. Pas de panique dirons-nous, il lui faut un temps d’adaptation. Un certain Zinedine Zidane avait eu besoin de six mois 18 ans auparavant. Et l'entraîneur lui a renouvelé sa confiance après chaque match, puisqu'il est le seul de l'effectif avec Tony Kroos à avoir été titularisé tous les matches de préparation.

La situation semble difficile pour Hazard qui a réalisé un "rêve" en signant à la Maison Blanche : "J'ai rêvé de ce moment depuis tout petit. Quand on a commencé à jouer dans le jardin avec Thorgan, Kylian (ses frères). Ça a commencé à ce moment-là, on a commencé à supporter le Real Madrid depuis tout petit. (...) Et aujourd'hui, pouvoir porter ce maillot du Real, c'est un honneur."

Eden Hazard at his Real Madrid presentationGetty Images

A Madrid, on mise sur la patience

Ce qui est plus problématique, ce sont ses problèmes de poids. Selon Sport, l’attaquant est revenu de vacances avec… sept kilos en trop - un chiffre très important pour un sportif de ce niveau, qui montre également un manque de professionnalisme que le club le plus titré du monde n’a pas dû apprécier. Ce qui en ressort également c’est qu’il n’est pas prêt à assumer son rôle de leader de cette équipe qui en a pourtant grandement besoin.

Et ça, la presse madrilène ne cesse de le souligner : "Il est vain de prétendre qu'Eden Hazard couvre son départ. Vous avez là un très bel artiste, qui se se situe quelque part entre Isco et Cristiano Ronaldo, mais qui est beaucoup plus proche du premier que du second", affirme AS, tandis que Marca souligne : "Il va réussir au Real Madrid mais pour le moment, il n'est pas ce joueur excitant dont les supporters ont besoin pour être enthousiasmés par cette équipe."

L'histoire d'Hazard avec le Real Madrid débute d'une drôle de façon. Mais les pages de cette histoire sont encore à écrire. Mais pour vraiment répondre aux attentes de son entraîneur, qui en son temps avait eu dû mal à s'acclimater à sa nouvelle maison, et des supporters madrilènes, il faudra passer la seconde vitesse très rapidement. Et encore plus si Hazard a le Ballon d’Or dans la tête.