LIGA - Les clubs espagnols ont pu reprendre les entraînements collectifs ce lundi. Cette reprise s'inscrit dans la lignée du souhait de Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole de football, pour que la saison 2019-2020 puisse aller à son terme.

C'est un nouveau chapitre de la vie d'après en Liga. Lundi, les clubs espagnols ont repris l'entraînement collectif par petits groupes, conformément au protocole sanitaire mis en place par LaLiga en vue d'une reprise en juin du championnat paralysé depuis plus de deux mois par la pandémie de coronavirus. Le Barça est retourné sur les terrains de son centre d'entraînement en tout début de matinée et a publié sur ses réseaux sociaux des photos où l'on voit notamment plusieurs joueurs comme Gerard Piqué ou Sergio Busquets participer à un "toro".

Le Real Madrid a fait de même dans son complexe de la banlieue de la capitale espagnole. Cette reprise s'incrit dans la phase 3 du "plan de désescalade" progressif voulu par le gouvernement espagnol, qui autorise des groupes de 10 joueurs au maximum. La décision concerne l'ensemble des clubs, y compris ceux comme le Barça ou le Real qui se trouvent dans des régions où les phases de déconfinement sont moins avancées.

"C'est une décision ministérielle. C'était très important que toutes les équipes puissent s'entraîner de la même manière", avait déclaré dimanche soir le patron de LaLiga Javier Tebas sur la chaîne Movistar+. Après la suspension du championnat espagnol le 12 mars en raison de la pandémie, les clubs de Liga avaient repris l'entraînement individuel à partir du 8 mai, avec un maximum de six joueurs sur le terrain en simultané et un respect draconien des gestes barrière.

Nous travaillons pour être prêts quelle que soit la date de reprise

Les joueurs doivent arriver séparément, déjà en tenue, gantés et masqués et se faire prendre la température. Javier Tebas n'a jamais envisagé l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 et espère une reprise du championnat "à partir du 11-12 juin". "Nous travaillons pour être prêts quelle que soit la date de reprise. Ce sont les autorités sanitaires qui diront quand on commencera", a répété le patron de LaLiga dimanche soir.

