LIGA - Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé mardi le déconfinement progressif qui attend l'Espagne ces prochaines semaines. Parmi ces annonces, le retour à un entraînement "basique" et individualisé, sera autorisé à compter du 4 mai prochain pour les équipes professionnelles.

Les joueurs de Liga voient le bout du tunnel. A partir du 4 mai prochain, les ligues professionnelles du pays seront autorisées à revenir à un "entraînement basique" et les joueurs professionnels pourront reprendre l'entraînement individuel, a annoncé ce mardi le gouvernement espagnol. Pedro Sanchez, le président de l'exécutif espagnol, a détaillé mardi les contours de la levée du confinement en Espagne : cela se fera en quatre étapes progressives, et la phase 0 débutera lundi prochain dans la majeure partie du pays.

Cette "phase 0" permettra entre autres "la reprise des entraînements individuels des sportifs professionnels et de niveau national, et l'entraînement basique au sein des ligues professionnelles", a précisé Sanchez mardi. "La première phase, ou phase 0, est la phase de préparation à la transition ou phase de désescalade, dans laquelle nous nous trouvons déjà", a indiqué Pedro Sanchez. Cette annonce corrobore avec le protocole de reprise acté par LaLiga (ndlr : football professionnel en Espagne) et la fédération espagnole (RFEF), le 18 avril dernier.

Six joueurs maximum sur le terrain

D'après ce protocole, rendu public par la presse spécialisée espagnole, les joueurs recevront dans un premier temps leurs exercices par courrier, puis devront arriver au centre d'entraînement déjà en tenue, avec des gants et un masque, pour éviter de devoir passer par les vestiaires. Ils auront la possibilité de garder leurs équipements de protection durant l'entraînement, et il ne pourra y avoir que six joueurs maximum sur le terrain en même temps.

Après cette première phase de reprise, les équipes devraient progressivement lever les mesures de protection pour revenir à des conditions normales d'entraînement collectif. D'après le plan de déconfinement progressif annoncé par Pedro Sanchez, la deuxième étape pourrait mener à "l'ouverture des centres de haute performance (ndlr : sortes de résidences pour sportifs de haut-niveau) avec des mesures d'hygiène et de protection renforcées et aussi à "l'entraînement moyen des ligues professionnelles", soit par petits groupes. En ce qui concerne la Liga, le gouvernement ne prévoit pas de reprise avant l'été.

