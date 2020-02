Les certitudes d'un entraîneur ne sont jamais les mêmes que celles de son successeur. Même lorsqu'elles semblent ancrées dans le marbre. A Barcelone, Clément Lenglet avait été durablement installé au détriment de Samuel Umtiti, dont les pépins physiques avaient fini par éroder la confiance d'Enersto Valverde. Quique Setién, lui, semble vouloir inverser les rôles.

Sur le papier, la tendance n'est pas encore très claire. En quatre sorties, le technicien de Santander a titularisé les deux défenseurs français à deux reprises chacun. Mais "Big Sam" a disputé les deux rencontres de Liga, dont le choc perdu à Valence (2-0) alors que Lenglet, lui, a dû se contenter des matches de la Copa del Rey.

Umtiti pour répondre à la problématique du Barça

Faut-il y voir l'amorce d'un chambardement hiérarchique ? "Je suis content des deux, a assuré Setién en conférence de presse. Lenglet a fait un grand match, comme Umtiti. C'est bien qu'ils soient là tous les deux, ça nous aide à être plus compétitifs. Je suis content de leur rendement." Face à la presse, l'entraîneur catalan a choisi de ne pas choisir, préférant maintenir la pression sur les deux hommes pour tirer profit de leur concurrence.

En réalité, l'ex-coach du Bétis a probablement une idée beaucoup plus claire de la charnière qu'il souhaite pérenniser jusqu'à la fin de saison. Sétien a noté "quelques différences bien précises" : l'impact physique de l'ancien Lyonnais, la capacité à défendre debout du joueur formé à Nancy. "On essaiera de les utiliser à bon escient quand on l'estimera nécessaire", a rappelé le technicien de 61 ans.

Quique Setién, l'entraîneur du FC BarceloneEurosport

Actuellement, au Barça, la nécessité est de trouver plus de verticalité dans la construction, afin de rendre le jeu de possession moins stérile. "On veut être agressif dans la manière d'attaquer, avec et sans ballon, en tentant de dominer dans le camp adverse", avait expliqué Eder Sarabia, entraîneur adjoint, sur Barça TV. Dans cette quête, Sétien a des raisons de préférer Umtiti.

En Bleus aussi ?

Sa présence permet à la ligne défensive d'évoluer plus haut sur le terrain. Face à Grenade, le natif de Yaoundé avait gagné six duels aériens (100% de réussite) et réussi quatre interceptions. Et puisque ses capacités de relance n'ont pas grand-chose à envier à celles de Lenglet, Umtiti a toutes les chances de retrouver le statut qui était le sien avant le Mondial.

Vidéo - Du crack au crash et un cauchemar de 18 mois : Umtiti, la chute sans fin 05:54

S'il se confirme, ce nouveau rapport de force pourrait se transposer en équipe de France. Sur l'aspect technique, Didier Deschamps n'a jamais souhaité trancher mais il accorde toujours énormément d'importance à "l'expérience accumulée par Umtiti", comme il l'avait rappelé lors de la première convocation de Lenglet en Bleus. Même s'il avait fini par l'écarter, en août dernier.

La complémentarité avec Raphaël Varane pèsera aussi dans la balance et jusqu'à présent, la relation entretenue par le vice-capitaine de l'équipe de France avec l'ex-Nancéien n'a jamais semblé aussi naturelle qu'elle ne l'était avec "Big Sam". Preuve que le défenseur de 26 ans a quelques coups d'avance. Surtout si son genou le laisse tranquille.