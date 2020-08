Cynisme et communication : pour Messi, on y voit plus clair

Et pour cause, la dernière prolongation de contrat de la Pulga remonte à l'été 2017 et la radio espagnole affirme avoir eu accès à ce document. L'Argentin avait prolongé trois ans, avec une année en option, activable par le FC Barcelone. Sauf que la clause de départ n'était valable que pour les années garanties, donc de 2017 à 2020, toujours selon la Cadena Ser. Messi pourrait ainsi rompre son contrat avec le club. Et surtout, pourrait en trouver un autre qui n'aurait pas à payer cette clause de 700 millions d'euros.