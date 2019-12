Que l’on soit socio du FC Barcelone, du Real Madrid ou tout simplement fan inconditionnel de football, tout le monde peut s’accorder sur une chose, à la suite du premier Clásico de la saison 2019-2020 : cela ne valait pas le coup d’attendre. Reporté à la suite d’incidents diplomatiques en Catalogne relatifs aux vagues indépendantistes, le choc entre le Barça et le Real au Camp Nou a mis quasiment deux mois à connaître son épilogue. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le match était très loin des attentes populaires.

Le Clásico, cœur malade du championnat

Pourquoi ? Parce que le Clásico est vendu comme le match des étoiles, celui qui amène forcément du spectacle, des rapports de force pour régulièrement déboucher sur des victoires écrasantes ou des défaites cinglantes. Mais ce mercredi soir, il n’y avait rien de tout cela. Allez, autorisons-nous quand même deux frissons avec les sauvetages sur leurs lignes respectives de Gerard Piqué et Sergio Ramos, combinés à la prestation de classe signée Federico Valverde. Mais c’est tout. Depuis le 22 novembre 2002, soit 6235 jours, aucune affiche Barça-Real n’avait débouché sur un 0-0. Un triste constat qui implique aussi des analyses plus profondes sur un tel malaise. En effet, la rencontre entre deux clubs la plus suivie à l’échelle planétaire constitue désormais un baromètre de la bonne santé sportive du championnat espagnol.

Si le FC Barcelone et le Real Madrid mettent des paillettes dans les yeux des spectateurs au stade, dans un bar ou dans leur salon, cela signifie que les autres clubs de Liga vont bénéficier de l’influence positive donnée par les deux mastodontes, car le Clásico est la vitrine majeure de la Liga. Mais voilà, malgré les illusions laissées par la démonstration barcelonaise contre un Real Madrid encore champion d’Europe la saison précédente (5-1), la situation n’est plus la même aujourd’hui. Aucun club espagnol n’est arrivé en finale de coupe d’Europe lors du dernier exercice, quatre clubs anglais prenant leur place pour remporter la Ligue des champions et la Ligue Europa. Après avoir remporté neuf titres continentaux sur dix possibles entre 2014 et 2018, est-ce une simple sortie de route ou un réel signe de déclin ? Seule l’issue de la saison actuelle pourra le dire.

Frenkie de Jong (FC Barcelone)Getty Images

L’Atlético de Madrid, un modèle par défaut

En revanche, il est clairement possible d’établir un lien de cause à effet entre la décision de Pep Guardiola de quitter le FC Barcelone et le niveau actuel dans le championnat espagnol. Avec son courant de pensée basé sur la possession de balle, l’actuel entraîneur de Manchester City a donné une sorte de marche à suivre aux pensionnaires de Liga. "En Espagne, certaines équipes comme le Celta Vigo ou le Betis Séville sont encore dans la lignée d’un football qui cherche à ressortir le ballon depuis l’arrière, mais je crois qu’elles subissent beaucoup plus l’adversité qu’auparavant, analyse José Luis Mendilibar, actuel entraîneur d’Eibar. Aujourd’hui, nous demandons de l’agressivité, toujours plus d’agressivité. Il faut exercer une pression constante sur l’adversaire pour l’empêcher d’effectuer cette sortie de balle. Le pressing collectif est devenu une nouvelle forme de jeu en Liga. Ce jeu est aujourd’hui pratiqué par mon équipe, mais aussi par Getafe, Osasuna, l’Athletic Club et évidemment l’Atlético de Madrid."

Si Mendilibar fait référence à la solidité collective de l’Atlético, cela n’est pas dû au hasard, puisque les Colchoneros sont une référence en la matière depuis leur titre de champion d’Espagne obtenu en 2013-2014 lors de la dernière journée de championnat contre… le Barça au Camp Nou (1-1). Également finaliste de la C1 la même saison, Diego Simeone prouve ainsi que son 4-4-2 est capable de contrecarrer les plans d’un Barça champion en titre grâce à des méthodes d’entraînement militaires. Aussi, le modèle tactique de Simeone nécessite davantage d’user de la condition athlétique du footballeur par rapport à son aisance technique. Dès lors, ce concept rend plus accessible la possibilité pour d’autres clubs membres de l’élite nationale de calquer ce modèle sur leur propre effectif. Et voilà comment la fin de la décennie 2010-2020 du football espagnol est progressivement devenue celle du bétonnage.

Diego Simeone - Atlético de MadridGetty Images

Le spectre de la Ligue 1

En fin de compte, cet ultime Clásico de la décennie est donc le parfait reflet de cette progressive métamorphose. Par voie de conséquence, chaque but inscrit par une équipe prend une importance capitale, donc les équipes deviennent de plus en plus frileuses au moment de se découvrir et le jeu pur en pâtit inexorablement. Le 18 novembre dernier, Opta publiait un rapport du nombre de 0-0 sur les dix dernières saisons dans chaque grand championnat européen (France, Italie, Allemagne, Angleterre, Espagne). La Liga comptait ainsi 266 scores nuls et vierges, soit 7,5% de son total. À titre comparatif, il s’agissait du troisième plus gros ratio derrière l’Italie (8,08%) et la Ligue 1 (8,32%). Pire encore : à la même période, la Liga était le championnat le moins prolifique en matière de buts (2,57 par match en moyenne) derrière la Ligue 1 (2,49) et situé très loin de la moyenne allemande (3,12). Inquiétant ? Pour les amateurs de sensations fortes, c’est une certitude.