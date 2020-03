C'est décidément pas une saison comme les autres pour Ezequiel Garay. Le défenseur argentin a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir été testé positif au coronavirus. Le joueur de Valence est ainsi le premier joueur de la Liga à être touché par le virus qui a mis le monde du sport à l'arrêt depuis une semaine. Victime d'une rupture des ligaments croisés début février, le joueur a été placé à l'isolement après son test positif au Covid-19.

" Il est clair que j’ai mal commencé 2020, écrit le joueur dans un post Instagram. Je me sens très bien et maintenant il ne reste plus qu’à écouter les autorités sanitaires et de rester en isolement."