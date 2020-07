LIGA - Junior Firpo est touché à la hanche droite, selon un communiqué publié dimanche par le FC Barcelone. Le latéral gauche espagnol Barça sera absent pour le déplacement des Blaugranas à Villarreal (22h).

Le FC Barcelone devra se passer des services de Junior Firpo pour son déplacement capital à Villarreal dimanche soir (22h). Le latéral gauche barcelonais, doublure de Jordi Alba, souffre de la hanche droite et a été contraint de déclarer forfait. "Le joueur de l'équipe première Junior Firpo ressent une gêne à la hanche droite et sera absent pour le match d'aujourd'hui (dimanche)", a indiqué le club catalan.

L'arrière gauche de 23 ans, arrivé du Betis Séville l'été dernier pour cinq ans et environ 18 millions d'euros, a disputé 15 matches de Liga cette saison, souvent en tant que remplaçant. Il a inscrit un but et délivré deux passes décisives. Le FC Barcelone (70 pts), deuxième de Liga à quatre longueurs du Real Madrid, se rend dimanche à 22h00 sur la pelouse de Villarreal pour tenter de se rapprocher de la première place, juste après le déplacement du club merengue à Bilbao (14h00).

