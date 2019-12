L'adaptation, l'intégration - appelez ça comme vous voulez - d'Antoine Griezmann au Barça se poursuit. Tout doucement. S'il peine encore à enchaîner les actions décisives (il n'avait pas marqué ni fait de passes décisives depuis deux mois), l'ancien de l'Atlético de Madrid se sent de mieux en mieux dans la formation catalane et avec ses partenaires d'attaque, Lionel Messi et Luis Suarez.

Messi, Busquets, Rakitic, Griezmann - Barcellona-Maiorca - Liga 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

"On est très contents de sa bonne forme actuelle, et je tiens à le féliciter pour son intégration réussie" a salué l'Uruguayen auteur d'un but splendide samedi soir lors de la démonstration barcelonaise face à Majorque (5-2). Quand Suarez et Messi sont là, Griezmann occupe le flan gauche de l'attaque catalane. Pas vraiment son poste de prédilection et ça Suarez le sait bien : "Il devait s'adapter à son nouveau poste, auquel il n'était pas habitué jusqu'à présent. Le Barça attaque beaucoup, donc il lui a fallu le temps de trouver ses espaces". En parlant au passé, Suarez a l'air de considéré le cycle d'intégration achevé. Ce n'est pas encore tout à fait le cas du Français qui demande du temps.

Griezmann préfère se montrer patient

Aligné pour la huitième fois ensemble au coup d'envoi d'une rencontre, l'attelage Griezmann-Suarez-Messi a logiquement encore du pain sur la planche. Samedi soir sur la pelouse du Camp Nou, c'était la deuxième fois seulement que les trois marquaient dans le même match après Eibar et une victoire 3-0 du Barça à la mi-octobre. Face à Majorque, si Messi a inscrit un triplé, il doit deux de ses buts à des passes décisives de ses compères offensifs, d'abord Griezmann en début de partie puis Suarez dans le dernier quart d'heure. Des faits loin d'être anodins quand on se cherche des affinités.

"C'est un grand match. La première période a été très bonne. La deuxième, on a essayé de gérer cette avance. Ça a été un très grand match de Luis (Suarez) et de Leo (Messi), je suis content pour eux", a expliqué Griezmann après la rencontre. Troisième meilleur buteur (5 buts derrière Messi 13 et Suarez 8), deuxième meilleur passeur (4 passes derrière la "Pulga" 5), Griezmann, s'il n'enchaîne pas, se montre au moins décisif sous ses nouvelles couleurs. Un cap nécessaire pour son intégration dans une nouvelle famille encore plus exigeante que la précédente.

L'attaquant français sait que les meilleurs jours du Barça dans cette version-là sont devant lui. "Il y aura des matches encore meilleurs, où on parviendra à se connecter encore mieux, assure-t-il. On ne se connaît pas encore parfaitement. A l'Atlético, je savais exactement ce qu'allaient faire mes partenaires... Ici, ce n'est pas encore le cas à 100%. Mais cela va venir".