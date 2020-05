LIGA - "Les cinq changements vont nous nuire", a estimé Quique Setien au sujet de la mesure provisoire prise pour ménager les joueurs, lors d'une vidéoconférence avec des apprentis entraîneurs vendredi soir. L'entraîneur du FC Barcelone craint aussi les répercussions de la chaleur et du manque de préparation.

La reprise de la Liga, cela n'enchante pas Quique Setien. Le coach du Barça a laissé transpirer cette impression vendredi soir lors d'une vidéoconférence pour le Comité technique et l'école d'entraîneurs de la fédération inter-insulaire de Las Palmas (FIFLP). Il craint notamment la nouvelle règle qui autorise cinq changements par match. "Les cinq changements (par match) vont nous nuire, parce que sur beaucoup de matches, nous faisions la différence dans les dernières minutes. Là, nos adversaires auront plus de joueurs frais", a-t-il analysé. Le Board, garant des lois du football, a autorisé le 8 mai le passage de trois à cinq remplacements par match pour ménager les joueurs.

Cette mesure provisoire est applicable dès la reprise des compétitions suspendues à cause de la pandémie de coronavirus. La saison 2019-2020 de championnat espagnol, dont il reste 11 journées à disputer, reprendra le 11 juin avec le derby Séville FC - Betis Séville, et se poursuivra avec "des matches tous les jours", selon la promesse de LaLiga, pour se terminer le 19 juillet. "Cela fait beaucoup de matches en peu de temps. La chaleur affectera le rendement et influera sur les blessures. Espérons que ça nous fera moins mal que ce que l'on craint", a par ailleurs souhaité Setien.

Liga Cette fois, c'est officiel : la Liga reprendra le 11 juin avec FC Séville - Bétis IL Y A UN JOUR

Play Icon WATCH Real Madrid - Marcelo sur le retour aux entrainements : "C'était difficile de contrôler la balle" 00:00:37

"La reprise en Allemagne m'a laissé beaucoup de doutes"

L'entraîneur barcelonais est inquiet des effets de la reprise de la compétition dans ce nouveau format. "Il est possible qu'il y ait beaucoup de blessures comme en Allemagne, car nous avons passé presque deux mois assis sur le canapé, sans jouer. La chaleur, et le fait de jouer tous les 3 ou 4 jours peut affecter certains footballeurs", a-t-il insisté. Après avoir repris l'entraînement début mai en individuel, les footballeurs d'Espagne sont passés à des séances par petits groupes, et devraient être autorisés à reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine, avant le retour des matches, dix jours plus tard.

"Nous aurions aimé avoir plus de temps pour travailler avec le groupe entier, mais nous devrons le resserrer en deux semaines. Nous n'avons même pas pu nous réunir dans une salle pour faire du travail vidéo", s'est plaint Setien, perplexe face à la reprise du foot en Allemagne. "Le nouveau football est un peu bizarre... La reprise en Allemagne m'a laissé beaucoup de doutes. Il manque de la compétitivité, de l'intensité, mais personnes n'est avantagé, nous sommes tous égaux" face à cette situation, a-t-il expliqué.

Play Icon WATCH Toro, travail devant le but et sourires : le Barça peaufine sa préparation 00:01:34

Liga LaLiga donne son feu vert : les entraînements collectifs reprendront lundi en Espagne IL Y A 2 HEURES