LIGA - Getafe a réalisé une excellente opération dans la course à l'Europe en battant à domicile son suivant immédiat, la Real Sociedad (2-1), lundi soir en clôture de la 32e journée de Liga.

Getafe a battu la Real Sociedad (2-1), lundi soir, en clôture de la 32e journée de Liga, passant ainsi de la 6e à la 5e place aux dépens de Villarreal, confortant sa position de qualifié pour la Ligue Europa et peut même rêver d'une qualification pour la Ligue des champions. L'équipe de Pepe Bordalas, en effet, n'est plus qu'à deux longueurs du FC Séville, quatrième et dernier virtuel qualifié pour la C1.

La Real Sociedad, 7e avec 47 points, accuse désormais quatre longueurs de retard sur Villarreal et cinq sur Getafe. Jaime Mata a ouvert le score pour les banlieusards madrilènes sur penalty à la 20e minute, suite à une grossière faute de relance du gardien Alejandro Remiro, mais les Basques ont égalisé par l'international belge Adnan Januzaj, lancé par Mikel Oyarzabal à la limite du hors jeu (55e).

Mata a finalement réussi le doublé et offert une précieuse victoire aux siens en allant tromper de près, côté droit, et entre les jambes, Alejandro Remiro (83e). Lors de la prochaine journée, Getafe jouera jeudi sur le terrain du leader, le Real Madrid, et la Real Sociedad accueillera le dernier, l'Espanyol Barcelone, le même jour à la même heure.

