LIGA - Eden Hazard n'est pas dans le onze de départ du Real Madrid pour la réception d'Alavés vendredi (22h00), pour le compte de la 35e journée. Dani Carvajal suspendu, Lucas Vazquez occupera un poste inhabituel de latéral droit dans l'équipe dirigée par Zinedine Zidane.

Eden Hazard est bien de retour, mais seulement sur le banc. Absent face à Getafe (1-0) et l'Athletic Bilbao (0-1), le Belge ne débutera pas la rencontre face à Alavés vendredi au Stade Alfredo Di Stefano, où le Real visera une victoire pour reprendre quatre points d'avance sur le Barça en tête de la Liga. Pas encore à 100% et toujours en délicatesse avec sa cheville, Hazard sera remplaçant au coup d'envoi. Zinedine Zidane a choisi de reconduire le trio Benzema-Asensio-Rodrygo en attaque, comme à Bilbao.

L'entraîneur du Real Madrid fait face à deux absences majeures en défense avec les suspensions de Sergio Ramos et de Dani Carvajal. Sans surprise, Eder Militao débutera avec Raphaël Varane en charnière. Et Lucas Vazquez, plutôt ailier habituellement, sera titulaire en latéral droit, un poste auquel il a déjà dépanné à quelques reprises. Marcelo forfait jusqu'à la fin de la saison, Ferland Mendy occupera le flanc gauche de la défense. Au milieu, Luka Modric va enchaîner une troisième titularisation consécutive aux côtés de Toni Kroos et Casemiro. Federico Valverde en fait les frais et sera remplaçant.

