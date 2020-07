LIGA - Le Valence CF a annoncé lundi l'arrivée de Javi Gracia comme entraîneur pour les deux prochaines saisons, après le renvoi fin juin d'Albert Celades.

Valence tient son nouveau coach. Le club che a en effet annoncé lundi la nomination de Javi Gracia au poste d'entraîneur, quelques semaines après le renvoi d'Albert Celades. Le technicien de 50 ans est passé sur les bancs d'Osasuna, Almeria et Malaga, mais il n'avait plus de club depuis son limogeage de Watford en septembre dernier. Il a aussi dirigé des clubs grecs (Olympiakos Volos, Kerkyra) et le Rubin Kazan, en Russie.

Comme joueur, Gracia avait porté les maillots de Valladolid, de la Real Sociedad, de Villarreal et de Córdoba, où il a raccroché les crampons en 2002. Sa mission sera de redresser le club espagnol, qui avait renvoyé Celades fin juin et n'a fini que neuvième de la dernière Liga, donc en dehors des places européennes.

