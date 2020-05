LIGA - Dans une interview accordée à Marca mercredi, Javier Tebas, le président de la Ligue de football espagnol, a une nouvelle fois martelé son souhait de voir la Liga reprendre ses droits, malgré la pandémie de coronavirus.

Chaque jour qui passe rapproche un peu plus la Bundesliga d'une reprise. Bientôt l'Espagne pourrait suivre. C'est en tout cas le voeu le plus cher de Javier Tebas, le président de la Ligue de football espagnole, qui a une nouvelle fois fait part de ses intentions mercredi dans un entretien accordé au quotidien Marca. "Il y a plus de risques d'aller à la pharmacie que de retourner à l'entraînement, a-t-il déclaré. Nous prenons de nombreuses précautions pour que le retour sur les terrains soit sûr et contrôlé."

Sur ce dossier de reprise, Javier Tebas, qui refuse de suivre l'exemple français, est rejoint par Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole de football. Début mai, le ministère de la Santé a approuvé un retour à l'entraînement, ce qui laisse penser que la saison 2019-2020 Liga pourrait bien reprendre. En effet, tous les décideurs du foot espagnol, en coordination avec les autorités, auraient fixé un retour en juin afin de conclure l'exercice en cours cet été.

Play Icon WATCH La Liga - Javier Tebas veut une reprise en juin 00:00:48

Le processus de reprise est déjà entamé puisque mardi, le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atletico Madrid ont commencé à tester les joueurs de l'équipe première avant un retour à l'entraînement. Les autres clubs de Liga devraient suivre dans les prochains jours, même si Eibar a fait part de ses craintes. "Nous avons peur de démarrer une activité dans laquelle nous ne pourrons pas respecter la première recommandation de tous les experts, la distanciation sociale", ont notamment indiqué les joueurs et le staff du seizième de Liga dans un communiqué. Javier Tebas a pourtant été clair ces derniers jours : des points seront retirés aux équipes qui refuseront de jouer.

Play Icon WATCH Tebas prévient la Liga : "Des points seront retirés aux équipes qui ne veulent pas jouer" 00:00:54

