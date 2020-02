Le 15 février dernier, Jordi Alba se blessait pour la troisième fois de la saison face à Getafe, et quittait ses partenaires après un peu plus de vingt minutes de jeu, touché à l’adducteur droit. Deux semaines plus tard, le latéral gauche espagnol, si important dans l’animation du FC Barcelone, retrouve le groupe catalan.

Le joueur de 30 ans fait en effet partie des 30 joueurs retenus pour affronter le Real Madrid dimanche soir (21h00) dans le Clasico. Un retour de taille alors que Junior Firpo a affiché des lacunes à son poste contre Naples, mardi (1-1). Alba a manqué les rencontres face à Eibar puis face à la formation de Gennaro Gattuso, donc. Avant de recevoir le feu vert médical avant ce choc attendu.