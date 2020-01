L'affaire fait grand bruit en Espagne. Lors des saisons 2012-2013 et 2013-2014 des matches de Liga ont été truqués. C'est ce qu'a annoncé ce mardi Angel Vizcay, l'ex-technicien d'Osasuna, dans le cadre d'une affaire qui suit son cours depuis 2015. L'ancien coach du club basque a notamment assuré avoir payé 400 000 euros le club madrilène de Getafe afin de laisser son équipe l'emporter. Ce soir-là (ndlr : lors de la saison 2012-2013), Osasuna s'était imposé sur la plus petite des marges (1-0).

Rebelote la saison d'après : Angel Vizcay avait réglé la même somme au Bétis Seville pour finalement s'imposer (2-1). Autre méthode pour tenter de sauver son ancien club de la relégation : payer les équipes qui affrontent d'autres prétendants au maintien afin de les "surmotiver". En effet, en mai 2013, 150 000 euros ont respectivement été réglés à Valladolid et au Bétis Seville pour que ses joueurs battent le Celta Vigo et le Deportivo La Corogne.

Deux joueurs auraient été identifiés

Ces pratiques, "discutées et décidées" avec le conseil d'administration d'Osasuna de l'époque, n'ont pas empêché le club d'être relégué en 2014. Par ailleurs, selon des propos rapportés par Marca, Angel Vizcay a assuré que l'un des paiements avait été effectué dans le garage d'une résidence privée à Séville. Deux joueurs du Betis auraient notamment été identifiés : Jordi Figueras et Xavi Torres. Après plusieurs années à faire le yoyo entre la Liga et la Segunda Division, Osasuna a retrouvé l'élite du football espagnol l'été dernier.