A domicile au stade de San Mamés, les "Lions" de Bilbao ont pris l'avantage sur un penalty obtenu par l'intenable Inaki Williams et transformé par Raul Garcia (38e). Et malgré une frappe de Williams sur l'équerre (66e), l'Athletic a pris un avantage définitif grâce à un but d'Iker Muniain, qui a poussé au fond de manière acrobatique un ballon repoussé par le gardien (72e).

Au classement, l'Athletic (1er, 11 pts) figure provisoirement seul en tête devant le promu Grenade (2e, 10 pts), vainqueur 2-0 du FC Barcelone (8e, 7 pts) samedi. Le Séville FC est troisième (10 pts) avant sa réception du Real Madrid (7e, 8 pts).