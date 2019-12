Loin du compte. Avec un nouveau match nul à Villarreal vendredi soir (0-0) en ouverture de la 16e journée de Liga, son neuvième en 21 rencontres cette saison, l'Atlético patine et reste à distance du Real Madrid et du Barça, leaders.

Mais qu'est-il arrivé à l'Atlético Madrid ? Deuxièmes du dernier Championnat d'Espagne, vainqueurs de la Ligue Europa en 2018, les Colchoneros restent sixièmes de Liga (26 pts) et continuent de se désagréger cette saison, avant de jouer leur qualification pour les 8e de finales de la Ligue des champions mercredi contre le Lokomotiv Moscou.

Le dernier succès remonte au 10 novembre

Les hommes de Diego Simeone n'ont plus gagné un seul match depuis un mois : leur dernière victoire remonte au 10 novembre, sur le terrain de l'Espanyol (3-1). Ils sont désormais à cinq points du FC Barcelone et du Real Madrid, les leaders de la Liga (31 pts) qui reçoivent samedi respectivement Majorque et l'Espanyol Barcelone, et qui comptent un match en moins.

"Pour gagner des matches, il faut que l'on marque des buts et on n'y arrive pas. L'équipe défend bien mais, l'attaque, c'est quelque chose que l'on doit améliorer tous ensemble", a confié Koke le capitaine de l'Atletico à Movistar.

Joao Felix en déséquilibre face à Villarreal.Getty Images

Sous le regard de Luis Enrique, les "rojiblancos" ont subi la domination de Villarreal durant 90 minutes. Les deux équipes ont eu des occasions nettes de sceller le match, mais c'est bien Villarreal (12e, 19 pts) qui a été le plus menaçant, notamment grâce à sa précision sur coups de pied arrêtés. Côté Atlético, les plus nettes chances de marquer ont été l'oeuvre de Joao Felix, recruté l'été dernier mais critiqué et sifflé par les supporters madrilènes la semaine dernière lors de la défaite sur le fil contre le Barça (1-0) pour son manque d'actions décisives.

Le jeune talent portugais (20 ans), très remuant, a multiplié les frappes : il a touché le poteau sur un tir depuis l'extérieur de la surface (12e), n'a pas cadré un lob (24e) ni une demi-volée en pivot (62e) pourtant bien sentis, et a buté contre le gardien Sergio Asenjo (63e) ou contre le mur jaune, sur un coup franc idéalement placé (75e). L'Atlético a même frôlé un nouveau revers, mais l'inébranlable gardien Jan Oblak s'est imposé devant la demi-volée très pure de Pau Francisco Torres (34e) et la reprise écrasée de Karl Toko-Ekambi (77e).

"Il nous faut des points", avait tempêté Simeone, qui demandait de la "patience" pendant cette "période de transition" après la défaite face au Barça. Vendredi, il n'en a pris qu'un seul. Samedi, le FC Barcelone et le Real Madrid se livreront encore un duel à distance pour prendre les rênes du Championnat, avant le Clasico du 18 décembre.