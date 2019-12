Les Colchoneros ont bien bouclé leur année 2019. Les joueurs de l’Atlético Madrid sont allés battre le Betis Séville, dimanche, dans le cadre de la 18e journée de Liga (1-2). Grâce à des buts d’Angel Correa (58e) et d’Alvaro Morata (85e), contre un de Marc Bartra, ils enchaînent une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues et grimpent à la quatrième place du classement espagnol. Nabil Fekir et le Betis, eux, pointent en 13e position.

