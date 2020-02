L'Atletico Madrid repart de l'avant. Les Colchoneros ont dominé Grenade 1-0 à domicile samedi soir, après trois matches sans victoire, et se hissent provisoirement à la quatrième place du Championnat d'Espagne, à l'occasion de la 23e journée. Les hommes de Diego Simeone se sont imposés grâce à un but d'Angel Correa dès la 6e minute, son cinquième en neuf matches, lors d'une rencontre hâchée par de nombreuses fautes et cartons jaunes. En deuxième période, plus animée dans le jeu, le gardien de l'Atletico Jan Oblak a sauvé son équipe en réussissant un énorme arrêt sur une talonnade de Roberto Soldado (72e).

Grâce à ce précieux succès face au 10e de Liga, conjugué à la défaite de Valence à Getafe, les Colchoneros remontent dans le Top 4. Le Séville FC (5e), devancé seulement à la différence de buts par les Valenciens, pourrait toutefois reprendre la 4e place à l'issue de son déplacement chez le Celta Vigo dimanche.