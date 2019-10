Un but tardif du jeune remplaçant suédois Alexander Isak (82e), 20 ans, a suffi au bonheur de l'équipe basque, qui a su se défaire de Vigo, relégable (18e) avec seulement 9 points en 10 journées de championnat. La Real en compte 19, comme le Barça et l'Atlético, mais les Catalans ont une meilleure différence de but, contrairement aux Madrilènes. Le Real Madrid suit à la 4e place avec une unité de moins, mais compte aussi un match de retard, le très attendu Clasico au Camp Nou contre Barcelone, initialement prévu samedi mais reporté en décembre en raison des manifestations indépendantistes en Catalogne.

L'Atlético en avait profité pour monter lui aussi sur le podium, grâce à son efficacité et sa défense, précieuses pour dominer Bilbao samedi soir (2-0). Plus tard dans la journée, l'étonnant promu Grenade aura l'occasion, lui aussi, de semer la pagaille dans le peloton de tête, voire même, en cas de victoire contre le Betis, de monter seul sur le trône de la Liga.