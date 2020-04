LIGA - Salvador Illa, ministre de la santé espagnol, ne veut pas s'avancer. Dimanche, lors de la conférence de presse quotidienne sur l'évolution de la crise du coronavirus, le ministre a jugé "imprudent" de promettre une reprise du championnat espagnol avant l'été.

Promettre un retour du championnat de football avant l'été "serait imprudent", a jugé dimanche le ministre espagnol de la Santé Salvador Illa. "Je ne peux pas vous dire maintenant si le football professionnel va pouvoir reprendre son activité avant l'été. Ce serait imprudent de ma part", a déclaré le ministre lors de sa conférence de presse quotidienne sur l'évolution de la pandémie de nouveau coronavirus.

Le ministre s'est montré mesuré sur le plan de la Ligue professionnelle, qui souhaite tester tous les joueurs afin de reprendre les entraînements puis la compétition, à l'arrêt depuis le 12 mars. "Les tests de diagnostic doivent être mis à disposition des régions, peu importe leur type", selon les règles édictées par le ministère, a rappelé Salvador Illa. Avant de pouvoir retourner sur les terrains, les footballeurs devront d'abord passer un test de détection de la maladie Covid-19. Les contrôles continueront pendant la préparation. Le nouveau coronavirus a tué plus de 23.000 personnes en Espagne, soumise à un confinement strict au moins jusqu'au 9 mai. Néanmoins le plan de déconfinement est en train d'être étudié a affirmé le ministre. Des propositions devraient être faites dans les prochains jours au gouvernement.

Un protocole de retour à l'entraînement a déjà été esquissé entre LaLiga et la fédération espagnole de football, ont-elles annoncé le 20 avril dernier par communiqué : "Le Conseil Supérieur du sport (CSD), LaLiga et la fédération de football espagnole (RFEF) ont trouvé un accord pour le retour à l'entraînement au sein du football professionnel, (...) même si cette décision reste conditionnée par l'évolution de la pandémie de COVID-19 et aux décisions adoptées par le ministère de la Santé." Ce retour à l'entraînement se fera quand "les conditions sanitaires le permettront, et en suivant de stricts protocoles de santé" et prévoit des tests de depistage et une reprise qui sera d'abord individuelle.

