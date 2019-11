Les Merengue avaient une occasion en or de passer leader de Liga, ce samedi à domicile, après la défaite du Barça à Levante un peu plus tôt (3-1). Mais les hommes de Zinédine Zidane n’ont pas eu la même réussite face au Betis Séville (0-0) que mercredi contre Leganés (5-0). Ils n’ont surtout pas mis les mêmes ingrédients, à l’image d’une seconde période pauvre en occasions.

Ferland Mendy, lancé par Toni Kroos, a perdu un face-à-face contre Joel (64e). Ce dernier a été décisif sur un ultime coup de collier du Real, repoussant les tentatives de Vinicius (90e) et Carvajal (90e+2), mais aussi plus tôt en dégoûtant Ramos et sa puissante demi-volée sur une offrande de Benzema de la poitrine (44e). Le Betis, pire défense de Liga (21 buts encaissés en 12 matches), a même frissonné sur un tir de 40 mètres de Fekir détourné par Courtois (45e). Et a su faire preuve de ténacité pour conserver le point du nul en fin de rencontre.

Auteur d’un début de saison en demi-teinte, Eden Hazard n’a pas non plus été en mesure de sonner la charge. Après un joli but refusé pour une position de hors-jeu (8e), le Belge a multiplié les percussions sur son côté gauche. Sans jamais établir de relation avec Mendy, qui retrouvait les terrains pour la première fois depuis le 22 septembre, ou avec Benzema. Ce dernier a obligé Joel à s’employer d’entrée avec une frappe croisée aux 16 mètres (7e). Puis il s’est montré précieux dans le coeur du jeu, étant à l’origine d’occasions pour Ramos (44e) ou Mendy (64e). Mais il n’a jamais su prendre le dessus dans la surface, face à une solide défense à trois, Mandi-Feddal-Sidnei.

Grenade leader dimanche soir ?

Pourtant dominatrice et maîtresse de l’entrejeu, la Maison Blanche n’a pas eu le surplus offensif ni la justesse pour faire vaciller les Verdiblancos. Les hommes de Rubi se sont agréablement contentés du point du nul mais auraient tout aussi bien pu surprendre le Real, à l’image d’un contre où Fekir, esseulé, a pris sa chance de 20 mètres et obligé Courtois à une parade (82e) plutôt que de défier Varane en un contre un ou de temporiser. Le Real, lui, regrette amèrement de ne pas être en tête d'un classement dont Grenade (5e) pourrait prendre le commandes dimanche en cas de succès à domicile face à la Real Sociedad (6e).