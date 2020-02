Retour à la compétition mi-figue mi-raisin pour Eden Hazard avec ce match nul concédé à la maison par le Real Madrid face à un Celta Vigo héroïque (2-2). Menés à la pause, les Merengue ont rectifié le tir au retour des vestiaires. Le Belge, très en jambes après quasiment trois mois d'absence, s'est montré décisif en obtenant un penalty qui a bien failli être celui de la victoire. Mais le Celta Vigo s'est arraché pour obtenir le nul en fin de match. Au classement, le Real Madrid n'a plus qu'un point d'avance sur le FC Barcelone.

Les supporters du Real Madrid attendaient le retour d'Eden Hazard non sans impatience. Face au Celta Vigo, le Belge a pesé sur la rencontre. Néanmoins, il ne rendra pas les deux points perdus dans la course au titre. Il faut dire que les Merengue sont tombés sur un adversaire très réaliste, buteur sur sa première action grâce à Fedor Smolov (0-1, 7e), tandis que, pour leur part, ils n'ont pas cadré un seul tir. Il a même fallu une belle envolée de Thibaut Courtois pour empêcher un deuxième but avant la pause (44e).

A quinze jours du Clasico, une mauvaise opération pour le Real

Le Real Madrid n'a pas vraiment été malmené dans ce face-à-face. Il a simplement fallu trouver des solutions pour percer une défense très regroupée dans l'axe. La lueur est venue de Toni Kroos, qui a égalisé d'un plat du pied bien placé sur une passe en retrait de Marcelo (1-1, 52e). Quelques minutes plus tard, Ruben Blanco a fauché Hazard dans une position très excentrée, offrant un penalty transformé par Sergio Ramos (2-1, 64e). Récompensé grâce à son efficacité retrouvée, le Real filait vers un sixième succès de rang en Liga. Jusqu'à ce que Santi Mina, tout juste entré en jeu, ne profite d'une passe dans le dos de la défense pour punir Courtois (2-2, 86e). Et le Real tout entier.

S'il manque deux points au Real Madrid au moment de désigner le champion d'Espagne, Zinédine Zidane saura où les trouver. Le coach pourra néanmoins se satisfaire de la prestation d'Hazard, qui a montré de très belles choses après sa blessure à la cheville contractée en novembre dernier lors du match de Ligue des champions face au PSG. Au niveau comptable, le Real a signé une mauvaise opération à quinze jours d'un Clasico qui devrait être déterminant. En attendant, le suspense demeure insoutenable.