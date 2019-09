Une fois encore, le Real Madrid a soufflé le chaud et le froid. Quatre jours avant d’aller défier le PSG en Ligue des Champions, les Merengue se sont imposés - non sans quelques frayeurs - face à Levante ce samedi (3-2) grâce notamment à un doublé de Karim Benzema. Entré en cours de match, Eden Hazard a quant à lui disputé ses premières minutes en Liga. Ce succès permet aux joueurs de Zinédine Zidane de s’installer provisoirement à la deuxième place du classement, dans le sillage de l’Atlético Madrid.

"Il nous manque de tout", avait soufflé Casemiro à l’issue du match nul concédé par le Real Madrid contre Villarreal début septembre (2-2). Le milieu brésilien a sans doute davantage goûté à la prestation fournie par son équipe ce samedi, du moins en première période. Après une entame timorée, les Madrilènes ont trouvé leur rythme et ont déroulé face à un adversaire dépassé. Et pour concrétiser leur domination, les locaux ont pu compter sur Karim Benzema.

Courtois en sauveur, Hazard de retour

L’attaquant français a inscrit deux buts en quelques minutes, d’abord d’une tête imparable (25e, 1-0) puis d’une frappe du gauche à ras de terre (32e, 2-0). L’ancien Lyonnais est également impliqué sur la réalisation de Casemiro, qui a battu Aitor Fernandez de près (40e, 3-0). On pouvait alors penser que les hommes de Zinédine Zidane allaient tranquillement gérer le second acte. Il n’en a cependant rien été, les partenaires de Toni Kroos n’ayant pas affiché la même maîtrise au retour des vestiaires. Opportunistes, les Granotes ont alors repris espoir grâce à Borja Mayoral (49e, 3-1) et Gonzalo Melero (75e, 3-2).

La fin de match a donc été crispante, et la victoire aurait pu échapper aux Merengue si Thibaut Courtois n’avait pas repoussé la tête de Ruben Vezo dans le temps additionnel (90e+2). Emballant pendant 45 minutes mais parfois inquiétant après la pause, le Real a malgré tout renoué avec la victoire avant de se déplacer au Parc des Princes mercredi pour l'ouverture de la C1. De retour de blessure, Eden Hazard a de son côté eu droit à une bonne demi-heure de jeu pour se mettre en évidence. Une remise en jambes intéressante dans l’optique du rendez-vous européen qui se profile...

